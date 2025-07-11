الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع سوائل أجهزة التدخين الإلكترونية بالقطامية

ضبط مصنع غير مرخص
ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع سوائل أجهزة التدخين الإلكترونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع سوائل أجهزة التدخين الإلكترونية، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة القطامية.

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع سوائل أجهزة التدخين الإلكترونية بالقطامية.. ومصادرة كميات ضخمة مجهولة المصدر
ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع سوائل أجهزة التدخين الإلكترونية بالقطامية.. ومصادرة كميات ضخمة مجهولة المصدر

ضبط مصنع غير مرخص 

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو مالك محل لبيع زيوت السيارات ومقيم بمحافظة الشرقية، قام بإدارة المصنع بشكل غير قانوني بهدف تصنيع وترويج سوائل التدخين الإلكتروني من خامات مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تصنيع سوائل أجهزة التدخين الإلكترونية بالقطامية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف موقع المصنع، وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم والمضبوطات  8 الآف لتر من زيوت التبخير الإلكتروني، و650 لتر من مكسبات الطعم، و24 ألف زجاجة زيوت تبخير إلكتروني معدة للبيع، وكميات من المواد الخام والأدوات المستخدمة في التصنيع (جميعها مجهولة المصدر)، وماكينة فيزا إلكترونية.

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وأقر المتهم بإدارة المصنع دون ترخيص وبحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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