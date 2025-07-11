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محافظات

إخماد حريق هائل في مطعم بالإسكندرية دون إصابات

إخماد حريق هائل في
إخماد حريق هائل في مطعم بالإسكندرية دون إصابات

شهدت محافظة الإسكندرية نشوب حريق هائل داخل مطعم بمنطقة سيدي بشر، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران دون وجود أي إصابات. 

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وكانت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق هائل على كورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدي بشر، وتصاعد الأدخنة وتوقف الحركة المرورية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق، والدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف بصحبة قوة أمنية إلى مكان الحريق، ويجري السيطرة عليه ومعرفة أسباب الحريق وإخماد النيران.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث. 

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محافظة الإسكندرية سيدي بشر الأجهزة الأمنية

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