إخماد حريق هائل في مطعم بالإسكندرية دون إصابات

شهدت محافظة الإسكندرية نشوب حريق هائل داخل مطعم بمنطقة سيدي بشر، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران دون وجود أي إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق هائل على كورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدي بشر، وتصاعد الأدخنة وتوقف الحركة المرورية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق، والدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف بصحبة قوة أمنية إلى مكان الحريق، ويجري السيطرة عليه ومعرفة أسباب الحريق وإخماد النيران.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.