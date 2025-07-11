نجح نادي الوصل الإماراتي، في حسم صفقة البرازيلي ماتيوس سالدانا، مهاجم فريق فيرينتسفاروشي المجري لقيادة هجوم الفريق بالموسم الجديد.

الإمبراطور الوصلاوي الذي بدأ الاستعداد للموسم الكروي الجديد في معسكره بهولندا، يستهدف المنافسة بقوة على جميع البطولات.

وطلب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الوصل التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

الوصل الإماراتي يحسم صفقة ماتيوس سالدانا

وتوصل نادي الوصل الإماراتي لاتفاق نهائي لضم البرازيلي ماتيوس سالدانا خلال انتقالات الصيف الجاري.

ويخضع اللاعب البرازيلي حاليا للكشف الطبي، تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة في الساعات المقبلة، والانضمام لمعسكر هولندا.

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