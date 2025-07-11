ضبط تجار مخدرات وأسلحة بعدة محافظات والمضبوطات تتجاوز 40 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من توجيه ضربة استباقية حاسمة لعدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وخاصة المتورطين في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قيام عدد من العناصر الجنائية الخطرة داخل بؤر إجرامية بمحاولة جلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر بهدف الاتجار بها.

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم استهداف تلك البؤر، وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط العناصر الإجرامية وبحوزتهم:

أكثر من 401 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – شابو) وأكثر من 27,000 قرص مخدر و38 قطعة سلاح ناري (35 فرد خرطوش – بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة).

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأُخطرت النيابات المختصة لتولي التحقيق.

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