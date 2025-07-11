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رياضة

الكاف يحقق في ارتكاب منتخب سيدات الجزائر لمخالفات في كأس الأمم الأفريقية

أمم أفريقيا للسيدات
أمم أفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن فتح تحقيقًا بشأن منتخب الجزائر للسيدات، على خلفية مزاعم بارتكاب مخالفات لأنظمة ولوائح "الكاف"، خلال كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة حاليًا في المغرب 2024.

وقال الكاف في بيانه: "لن يُدلي "الكاف" بأي تعليق إضافي بشأن هذه المسألة، إلى حين الانتهاء من الإجراءات". 

ورفض كاف الإعلان عن سبب التحقيقات أو التلميح في هذا الشأن في بيانه الرسمي إلا أن هناك بعض الأخبار الصحفية التي تناثرت مؤخرًا تتنبأ بأن سبب التحقيق يعود لمزاعم جزائرية في تغيير شعار البطولة الرسمي وحذف اسم المغرب منه ولكن لم يتم التأكد سواء بالنفي الرسمي أو بالتأييد لتلك التقارير الصحفية.

جدير بالذكر أن منتخب سيدات الجزائر يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن نيجيريا المتصدرة بـ6 نقاط بينما يأتي منتخب تونس بالمركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

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كاف أخبار منتخب الجزائر أمام منتخب الجزائر

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