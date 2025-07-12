مستندات فتح حساب من الموقع الإلكتروني في البنك الأهلي

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن مستندات وخطوات فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

وقال مصدر بالبنك الأهلي إن الخدمة متاحة فقط لأي من الأفراد المصريين 21 عامًا أو أكثر غير المتحفظ بأي حساب مصرفي باسمه قائم طرف البنك الأهلي والمقيم داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي سارية ويستطيع القراءة والكتاب بنفسه.

وتشمل قائمة المستندات وخطوات فتح حساب مصرفي في البنك الأهلي عبر الموقع الإلكتروني كما يلي:

يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول.(مع مراعاة عدم الإفصاح عنه)

يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم المراد تسجيله طرف مصرفنا مرتين.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني (مع مراعاة عدم الإفصاح عنه)، مع التحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة (Junk folder).

يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

للتوقيع واستكمال المستندات المطلوبة يتم اختيار نوع الزيارة:

زيارة أقرب فرع من اختياركم.

طلب زيارة موظف البنك للمكان المحدد من جانب العميل.(تطبق الشروط والأحكام)

التأشير بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام.

يتم استقبال بريد الكتروني على بريدكم الذي تم تسجيله.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن تفاصيل خدمات الأهلي واتساب.

وأوضح مسؤولو بنك الأهلي أنها خدمة يمكن من خلالها للعملاء التعرف على منتجات وخدمات البنك الأهلي المصري المختلفة.

تشمل قائمة الخدمات على الأهلي واتساب ما يلي:

-أقرب فرع/ ماكينة صراف آلي ATM

- الخدمات الإلكترونية

- البطاقات الائتمانية

- القروض

- الحسابات والأوعية الادخارية

- أسعار العملات

- خدمات التجار

- الأهلي بوينتس والعروض

- الخدمات الذاتية

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