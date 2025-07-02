الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة

وأعربت مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، فى تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية.

إنشاء المستوطنات غير القانونية

وشددت جمهورية مصر العربية على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات غير القانونية، وذلك بالتزامن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل.

وطالبت مصر، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أراضيه، وتشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

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وزير العدل الاسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية القدس الشرقية

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