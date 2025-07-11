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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق بالقرب من فندق شهير بالزمالك

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة وسط القاهرة المعمل الجنائي لبيان سبب  حريق  اندلع بالقرب من فندق مطل على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت  بلاغًا يفيد بانبعاث أدخنة كثيفة من منطقة مجاورة لفندق سوفيتل الجزيرة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة الكاملة على النيران خلال وقت قصير.

أكدت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في بعض المخلفات بمحيط إحدى المنشآت القريبة من الفندق، دون أن يمتد إلى المرافق أو المنشآت المجاورة.

 

 

 

وتم إجراء عمليات التبريد بموقع الحريق ومنع تجدد الاشتعال، فيما يجري حاليًا تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

 

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الحماية المدنية غرفة عمليات الحماية المدنية خسائر بشرية اندلاع النيران الجزيرة

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