الصداع النصفي، من المشكلات الصحية التى تصيب ملايين البشر، ويمكن أن يحدث بشكل غير متوقع ومربك مما يصعب الالتزام بالخطط أو التعامل مع الكثير في آن واحد.

نصائح فعالة للتخلص من الصداع النصفي

ويوجد طرق لتقليل تكرار حدوثه ومدى شدته من خلال تغيير نمط الحياة بحسب موقع Very well Health ويجب اتباع النصائح الآتية:

الحصول على نوم منتظم: يمكن أن تزيد أنماط النوم غير المنتظمة من الصداع النصفي.

ممارسة الرياضة بانتظام: تقلل التمارين الرياضية المنتظمة من الصداع النصفي تجنب التدريبات المكثفة، التي قد تزيد من خطر الإصابة.

التخلص من التوتر: جرب تمارين التنفس أو التأمل لتخفيف التوتر.

قلل من وقت الشاشة: خذ فترات راحة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة الأخرى.

تجنب البيئات المحفزة بشكل مفرط: فقد تسبب إرهاقا حسيا، مثل الأضواء الوامضة والأصوات العالية والروائح النفاذة.

راقب الطقس: ابق على اطلاع دائم بتغيرات الطقس، مثل الرطوبة، لأنها قد تسبب الصداع النصفي.

الصداع النصفي

و الصداع النصفي يطلق عليه مصطلح "ضباب الدماغ"، وهو يستخدم لوصف أعراض الخلل الإدراكي، مثل الارتباك ومشاكل الذاكرة واللغة وعدم القدرة على التفكير أو التخطيط أو إكمال المهام

ويوصي الأطباء بعدد من النصائح التى يمكن تجربتها في المنزل للتخلص من الصداع النصفي منها:

شرب الماء

تناول وجبة خفيفة

إيجاد مكان مظلم وهادئ للاستلقاء والراحة، مع تقليل الضوء والضوضاء

وضع قطعة قماش مبللة على صدغيك

محاولة أخذ قيلولة

٢. الاستعداد لتناول الأدوية

عند بدء الشعور بالأعراض الخاصة بالصداع النصفي، تأكد من وجود مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية مثل:

تايلينول (أسيتامينوفين)

أدفيل (إيبوبروفين)

أليف نابروكسين

قد تساعد الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية في الحالات البسيطة.

وفي حالات الصداع النصفي الأكثر شدة، قد يصف الطبيب أجهزة استنشاق، أو أقراصا، أو حقن

3. التوتر



التوتر والصداع النصفي غالبًا ما يترافقان. في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن 70% من المصابين بالصداع النصفي أفادوا بأن التوتر هو أحد محفزاته وفي المقابل، يزيد العيش مع الصداع المزمن من مستويات التوتر، مما يزيد من تفاقم الصداع النصفي.

يساعد اتباع أساليب صحية للتعامل مع التوتر والمواقف المؤلمة على تقليل تكرار النوبات والأعراض المصاحبة لها، مثل ضبابية الدماغ.

تعديل النظام الغذائي



يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن على الوقاية من الصداع النصفي.

اتبع نظامًا غذائيًا يركز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتين الصحي الخالي من الدهون.

قلل من تناول السكريات المضافة والكوليسترول والمواد الحافظة والأطعمة المصنعة.



أخذ فترات راحة ذهنية



إذا كنت تعاني من تشوش ذهني، فقد يكون التركيز وإنجاز المهام الذهنية أمرًا صعبًا.

عند مواجهة هذه المشكلة، خذ فترات راحة ذهنية منتظمة وابتعد عما تفعله.

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