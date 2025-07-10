الخميس 10 يوليو 2025
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نجاح إجراء جراحة نادرة لعلاج عيب خلقي لطفل بمستشفى المنيرة العام

مستشفى المنيرة العام،
مستشفى المنيرة العام، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى المنيرة العام في إجراء جراحة نادرة لعلاج عيب خلقي بمستشفى المنيرة العام لطفل يبلغ من العمر 15 عاما.

وقالت وزارة الصحة إنه أجريت عملية جراحية كبرى دقيقة لطفل عمره 15 عامًا، كان يعاني من عيب خلقي نادر يتمثل في غياب الخلايا العصبية في جزء من الأمعاء الغليظة، والتي تسبب مشكلات شديدة في حركة الأمعاء وعدم القدرة على التحكم في البراز.

وأكدت أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، وتم توصيل القولون بفتحة الشرج بهدف استعادة المسار الطبيعي للإخراج، وتم إنشاء فتحة براز جانبية بالأمعاء الدقيقة لدعم العملية وتحسين وظيفة الإخراج تدريجيًا.


نجاح الجراحة 

واستغرقت الجراحة نحو 6 ساعات متواصلة، وتمت بنجاح تام.
 

وأكدت وزارة الصحة تماثل الطفل للشفاء وخرج من المستشفى بصحة جيدة  ويأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.

 

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة الدولي في إنقاذ حياة شاب من الموت بعد طعنة نافذة في القلب.
 

السيطرة على النزيف وإصلاح الجدار الأمامي للبطين

أكدت وزارة الصحة أنه تم السيطرة على النزيف وإصلاح الجدار الأمامي للبطين الأيمن من القلب وتفريغ الاحتباس الدموي وهو ما ساعد في استقرار الحالة تدريجيًا بعد الاطمئنان على وضع القلب قام فريق الأشعة بتقييم تجمع الدم في البطن وقرر أطباء الجراحة العامة اعتماد خطة علاج تحفظية والمتابعة الدقيقة.

وأشارت وزارة الصحة أنه تم نقل المريض بعد العملية إلى وحدة العناية المركزة بقسم جراحة القلب والصدر حيث خضع للمتابعة الدقيقة المستمرة والعلاج التحفظي حتى استقرت حالته تمامًا.

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الامعاء الغليظة بمستشفي المنيرة العام مستشفي المنيرة وزارة الصحة وزارة الصحة و السكان الخلايا العصبية

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