المقاولون يوافق على قضاء محمد طارق فترة معايشة بالمجر

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، على سفر محمد طارق لاعب فريق الشباب مواليد 2008 لقضاء فترة معايشة مع نادي جيور إف سي المجري وذلك في إطار سياسة النادي المتبعة بتسهيل وتوفير الإمكانات اللازمة لاحتراف لاعبيه في أوروبا.

وتلقى النادي خطابا رسميا من النادي المجري لطلب موافقة المقاولون العرب على فترة المعايشة ورحب النادي بالعرض على أن يسافر اللاعب الأسبوع المقبل ويقضي فترة أسبوعين معايشة مع النادي المجري الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي ويعد من أندية القمة المجرية وسبق له الفوز بثماني بطولات محلية بين الدوري والكأس.



وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة على عقد جلسة مع اللاعب بحضور الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بالنادي والكابتن زيزو المشرف على قطاع الشباب والناشئين وسامح يوسف المدير الفني لفريق 2008 وأكد فتحي للاعب ضرورة الالتزام وتقديم صورة جيدة في ظل السمعة الطيبة التي يحظى بها نادي المقاولون العرب خارجيا خاصة أنه أخرج العديد من الأساطير المصرية للملاعب الأوروبية وعلى رأسهم نجم مصر وليفربول محمد صلاح والنجم محمد النني وقبلهم عبد الستار صبري وآخر المواهب عمر فايد وبلال مظهر.



وأكد عادل فتحي أن المقاولون لا يتوانى عن توفير فرص المعايشة والاحتراف للاعبيه خاصة الشباب وهناك أكثر من تجربة سابقة وحالية ويقدم المقاولون العرب كل الدعم للاعبيه خاصة أن هدف الاحتراف الخارجي هو الأهم بالنسبة للنادي.



وتمنى المشرف العام على الكرة التوفيق لمحمد طارق في رحلة المعايشة على أن يكون سفيرا مميزا لنادي المقاولون العرب في المجر.

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