منتخب مصر يبدأ تحضيراته لمونديال الشباب، 33 لاعبا في أول معسكرات الفراعنة، مواجهتان وديتان أمام الكويت الأولمبي في يوليو الجاري، نبيه يطلب 6 وديات قبل الذهاب إلى تشيلي

منتخب الشباب، بدأ العد التنازلي لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاق فعالياتها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا يمثلون جميع قارات العالم، بينهم منتخب مصر.

33 لاعبا في معسكر منتخب مصر للشباب

واختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني 33 لاعبا ضمن قائمة الفريق، خلال المعسكر التدريبي الذي انطلق الخميس الماضي وهم:عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي وإبراهيم عادل ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد واحمد زيزو وعبد الحميد احمد ومحمد جمال ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا وأحمد وحيد ومروان محمود ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمود صلاح وياسين عاطف وعلى ايهاب واحمد ناجي ومحمد الدسوقي ويوسف صابر وادهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر.

منتخب الشباب يبدأ الإستعداد لكأس العالم، فيتو

21 لاعبا فقط في القائمة النهائية بالمونديال

ووفقا للائحة الفيفا فإن كل فريق مشارك في مونديال الشباب يصطحب معه 21 لاعبا فقط في رحلته الى تشيلي، بينهم ثلاث حراس مرمى، وهو ما يعني أن هناك 12 لاعبا في المعسكر الحالي، لن يكونوا متواجدين مع الفراعنة في المونديال.

من جهته أكد حمادة أنور مدير منتخب الشباب، أن قائمة الفريق في معسكره الحالي تضم القوام الأساسي للمنتخب الذى خاض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب التي أقيمت مؤخرا فى ضيافة مصر إلى جانب بعض العناصر التي يرغب الكابتن أسامة نبيه فى رؤيتها وتقييمها.

منتخب مصر للشباب، فيتو

وديتان لمنتخب مصر أمام الأوليمبي الكويتي

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أن معسكر منتخب مصر للشباب المقام حاليا، يتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب الكويت الأولمبي يومي ١٧ و٢٠ يوليو الجاري، وذلك ضمن البرنامج الذي اعتمده مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، وفي حضور الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد

منتخب الشباب، فيتو

منتخب مصر يتدرب على فترتين

قرر الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، إقامة تدريبات الفريق على فترتين، وجاء قرار أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب بإقامة تدريبات الفريق على فترتين من أجل استعادة معدل اللياقة البدنية للاعبين سريعا، خاصة أنهم قادمون من فترة راحة سلبية طويلة بعد انتهاء الموسم المحلي.

وتقام تدريبات منتخب الشباب يوميا على مرحلتين، المرحلة الأولى علي تدريبات بدنية بوحدة الجيمانيزيوم، ثم يخوض اللاعبين تدريبات بالكرة في المران المسائي على ملعب الهدف.

أسامة نبيه، فيتو

6 مباريات ودية قبل المونديال

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن برنامج إعداد الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم للشباب، الذي قدمه أسامة نبيه لمجلس إدارة اتحاد الكرة، تضمن رغبة الأخير في خوض 6 على الأقل، قبل انطلاق منافسات المونديال في سبتمبر المقبل، وهو الحد الأدنى، الذي يجب أن يلعبه الفريق قبل التوجه إلى كأس العالم للشباب.

مواجهة كوريا الجنوبية وديا

أبلغ أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب الشباب تحت 20 سنة، مسئولي اتحاد الكرة رغبته في خوض مباراة أو مباراتين وديتين أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاق فعالياتها في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

منتخب اليابان، فيتو

منتخب مصر يواجه اليابان بدور المجموعات

وجاءت هذه الرغبة من قبل أسامة نبيه، حتى يعتاد لاعبو منتخب الشباب على مواجهة المدرسة الكروية السريعة، التي تعتمد على الالتزام التكتيكي والسرعة في نقل الكرة، والتحرك بشكل جماعي دفاعا وهجوما، خاصة أن منتخب مصر سيواجهة نظيره الياباني في دور المجموعات، وهو يلعب بنفس الأسلوب الذي يلعب به منتخب كوريا الجنوبية.

مواجهات آسيوية ولاتينية

كما أكد أسامة نبيه في برنامجه لإعداد منتخب الشباب، ضرورة توفير مباريات مع مدارس آسيوية ولاتينية، خاصة أنه سيواجه منتخبي اليابان وتشيلي في دور المجموعات بمونديال الشباب إلى جانب منتخب نيوزيلاندا.

كاس العالم للشباب، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

مجموعات كاس العالم للشباب تحت 20 سنة، فيتو

أسامة نبيه يدرس منافسي مصر في المونديال

من جانبه، بدأ أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، في دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخبات الثلاث، التي سيواجهها الفراعنة الصغار، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب، وهي تشيلي الدولة المنظمة واليابان ممثل آسيا ونيوزيللاندا ممثل أوقيانوسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.