تفاصيل أول مواجهة رسمية جمعت باريس سان جيرمان وتشيلسي قبل نهائي المونديال

كأس العالم للأندية، يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقرر له الأحد المقبل.

وتسعرض السطور التالية تفاصيل أول مواجهة رسمية جمعت تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل مباراة الأحد في نهائي كأس العالم للأندية.

بدأت مباريات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان يوم 14 سبتمبر 2004، عندما لعب الفريقان في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق تشيلسي الفوز أمام باريس ان جيرمان بنتيجة 3-0، وفي نفس النسخة من دوري الأبطال تعادلا الفريقان في دور المجموعات دون أهداف.

وشهد اللقاء الأول في تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد تشيلسي عرض خاص لديدييه دروجبا، ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

Chelsea beat PSG 3-0 in Paris in 2004 – John Terry with the opener and @didierdrogba scoring twice… #CFC pic.twitter.com/IMEpV8sl6A — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 17, 2015

وأضفى المهاجم الإيفواري طابعًا خاصًا على المباراة، بحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إذ كان قد انضم لصفوف "البلوز" قادمًا من مارسيليا، الغريم التقليدي لباريس سان جيرمان، وتمكن من تسجيل هدفين أسكت بهما الجماهير التي كانت تهاجمه.

وكان جون تيري، قائد الفريق الإنجليزي، افتتح التسجيل في وقتٍ مبكر من اللقاء لينتهي أول لقاء جمع الفريقين في ملعب باريس سان جيرمان بفوز البلوز بثلاثية نظيفة.

والتقى باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في 8 مباريات رسمية بين عامي 2004 و2016 جميعها في دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة النهائي المرتقب في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتفوق باريس سان جيرمان في تاريخ المواجهات بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات مقابل فوز تشيلسي في مباراتين، فيما حسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.

ويحتضن ملعب ميتلايف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد نهائى كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، يوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وستنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولي في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.



كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في الدور نصف النهائي.

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

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