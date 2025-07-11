جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بلواء "جولاني" في معارك خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد ضباطه الذين يقاتلون في قطاع غزة، خلال معارك مع فلسطينيين جنوبي القطاع.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الضابط القتيل برتبة ملازم أول ويدعى ريعي بيران، وعمره 21 عامًا.

وأشار إلى أن الضابط القتيل، من مستوطنة "شورشيم"، يشغل منصب قائد وحدة استطلاع في لواء "جولاني"، وسقط في معركة بمدينة خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قرر ترقية الضابط القتيل من رتبته التي قتل عليها وهي ملازم أول إلى رتبة نقيب تكريمًا له.

يذكر أن عددًا من الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصيب العشرات منهم بعد وقوعهم في عدة كمائن مركبة وتعرضهم لهجمات مباغتة من مسلحين فلسطينيين في مدينة خان يونس.

وفي أحدث هجوم نفذته حركة "حماس" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قتل جندي إسرائيلي خلال هجوم استهدف جرافة عسكرية كان يقودها وسط محاولات لخطفه إلا أنها باءت بالفشل ما أدى لقتله وانسحاب المنفذين.

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