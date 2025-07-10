الخميس 10 يوليو 2025
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خارج الحدود

القسام تنشر مشاهد توثق محاولة أسر جندي إسرائيلي (فيديو)

القسام، فيتو
القسام، فيتو

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصورة لعملية نوعية نفذتها وحداتها الميدانية في منطقة عبسان شرق خان يونس، أظهرت خلالها محاولة أسر جندي إسرائيلي حيًّا قبل أن يتم قتله خلال الاشتباك.

 

هجوم القسام على جنود جيش الاحتلال

وتُظهر اللقطات إغارة مباشرة نفذها  مقاتلو القسام على تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث دار اشتباك عنيف في محيط الموقع المستهدف. وتبرز المشاهد لحظات الهجوم، والاقتحام السريع لموقع تجمع القوات الإسرائيلية.

وأكدت الكتائب أن هذه العملية تأتي ضمن المعارك المستمرة والتي تعكس قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات معقدة خلف خطوط التماس.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال بشأن هذه المشاهد، في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة جنوب قطاع غزة، وسط خسائر متزايدة في صفوف القوات الإسرائيلية، بحسب بيانات المقاومة.

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