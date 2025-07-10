إعلام عبري: انهيار مبنى على قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في غزة

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بانهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما وصفته بالحدث الأمني الصعب.



مواقع إسرائيلية: انهيار مبنى على قوة عسكرية في غزة

وفي السياق ذاته، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية بوقوع تبادل إطلاق نار في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصورة لعملية نوعية نفذتها وحداتها الميدانية في منطقة عبسان شرق خان يونس، أظهرت خلالها محاولة أسر جندي إسرائيلي حيًّا قبل أن يتم قتله خلال الاشتباك.

هجوم القسام على جنود جيش الاحتلال

وتُظهر اللقطات إغارة مباشرة نفذها مقاتلو القسام على تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث دار اشتباك عنيف في محيط الموقع المستهدف. وتبرز المشاهد لحظات الهجوم، والاقتحام السريع لموقع تجمع القوات الإسرائيلية.

وأكدت الكتائب أن هذه العملية تأتي ضمن المعارك المستمرة والتي تعكس قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات معقدة خلف خطوط التماس.

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