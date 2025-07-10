الخميس 10 يوليو 2025
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خارج الحدود

بعد محاولة أسر جندي، قصف إسرائيلي عنيف يوقع عشرات الشهداء والجرحى بخان يونس

نقل الضحايا والمصابين
نقل الضحايا والمصابين للمستشفى، فيتو

أفادت مصادر فلسطينية بأن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي شنّ، فجر اليوم الخميس، غارات جوية عنيفة جدًّا على مناطق واسعة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن محاولة اختطاف أحد جنوده في المدينة على يد فلسطينيين، والذي قتل بعد إفشال تلك المحاولة.

وذكر شهود عيان أن الغارات طالت منازل في منطقتيْ "المعسكر" و"بطن السمين" إلى جانب استهداف خيام النازحين في منطقة "المواصي" غرب المدينة، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال.

وقالت مصادر محلية إن 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، على الأقل، استشهدوا في الغارات الإسرائيلية، فيما أصيب العشرات جرّاء استهداف مُسيّرة إسرائيلية خيام النازحين في خان يونس.

يأتي ذلك القصف العنيف، بحسب ناشطين وشهود عيان، في أعقاب إعلان جيش الاحتلال عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين برصاص قناص فلسطيني في المدينة.

وحاول مسلحون فلسطينيون، في وقت سابق الأربعاء، أسر جندي إسرائيلي كان يقود جرافة عسكرية، إلا أن اشتباكًا مسلحًا وقع في المنطقة أدى إلى مقتل الجندي.

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