اشتباكات داخل مكتبة جامعة كولومبيا بين محتجين مؤيدين لفلسطين والأمن (فيديو)

اشتبك متظاهرون مؤيدون لفلسطين يرتدون أقنعة وكوفيات مع عناصر الأمن يوم الأربعاء بعد تنظيمهم احتجاجًا داخل المكتبة الرئيسية لجامعة كولومبيا الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات المحتجين وهم يدفعون حراس الأمن في الحرم الجامعي ويتدفقون إلى داخل المبنى، حيث علقوا الأعلام الفلسطينية ولافتات أخرى على أرفف الكتب داخل قاعة قراءة مزخرفة.

The irony of the pro-Palestine jihadists getting locked in the very Butler Library at Columbia University on Wednesday that they forced their way in to vandalize.



This is peak FAFO. Now only if NYC actually prosecuted and jailed these jihadists.pic.twitter.com/NvKkv8pLq0 May 7, 2025

وأظهرت مقاطع أخرى عناصر الأمن وهم يمنعون مجموعة من المتظاهرين من الدخول إلى المكتبة، في ظل اشتباكات بالأيدي بين الجانبين في محاولة تدافع للدخول.

وقالت إدارة الجامعة في بيان إن الاحتجاج محصور حتى الآن في غرفة واحدة من المكتبة، مضيفة أن المحتجين طُلب منهم إبراز بطاقاتهم الجامعية ومغادرة المكان، لكن لم يمتثل أي منهم على الفور.

وأوضحت: "تم إبلاغهم بأن عدم الامتثال سيعد انتهاكًا لقواعد الجامعة وقد يؤدي إلى توقيفهم"، مشيرة إلى أن هذه الاضطرابات تحدث في وقت يستعد فيه الطلاب للامتحانات النهائية.

وأضاف البيان: "لن يتم التسامح مع أي تعطيل للحرم الجامعي أو للأنشطة الأكاديمية. وسيتعرض أي شخص يثبت انتهاكه لقواعد الجامعة لإجراءات تأديبية".

من جهته، قال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز إن الشرطة تتابع الوضع وهي على تواصل مع الجامعة. وأفادت شرطة المدينة بأن عناصرها كانوا متمركزين قرب المكان ومستعدين للتدخل عند الطلب.

وكانت جامعة كولومبيا أعلنت في مارس الماضي تغييرات شاملة في سياساتها عقب تهديدات من إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف التمويل الاتحادي.

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