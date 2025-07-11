الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون: سنضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"

سفينة الشحن إيترنيتي
سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، فيتو

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين اليمنية محمد البخيتي، أن الجماعة ستضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي" التي تم إنقاذها.


وقال البخيتي بحسب "سبوتنيك": “ليس لدي معلومات دقيقة ”عن وجود مواطن روسي على متن السفينة"، لكننا نضمن لأقارب وأصدقاء أفراد الطاقم أنهم يحظون بمعاملة طيبة".

وأضاف: "لقد برهنت قواتنا البحرية على واجبها الديني والأخلاقي بإجلائهم. وهم يتلقون جميع المساعدات الطبية اللازمة".


وفي وقت سابق، أمس الخميس، أعلنت مهمة بحرية أوروبية عن إنقاذ عشرة من أفراد طاقم سفينة الشحن إيترنيتي سي، بينما قُتل ثلاثة آخرون على الأقل، بعد أن هاجم الحوثيون السفينة وأغرقوها في البحر الأحمر.

وكانت سفينة الشحن "إيترنيتي سي" التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها اليونان، تحمل على متنها طاقمًا من 25 فردًا، عندما تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قوة الدفع جراء الإصابة بقذائف صاروخية أطلقتها قوارب صغيرة، يوم الاثنين، وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).


وأعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت سفينة الشحن "إيترنيتي سي" لأنها كانت متجهة إلى إسرائيل، وأنهم نقلوا عددًا غير محدد من أفراد الطاقم إلى "مكان آمن".


وأوضحت الجماعة في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن القوات البحرية التابعة لها استهدفت السفينة باستخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح وتم توثيقها بالصوت والصورة.


وأشار البيان إلى أنه بعد إغراق السفينة، تحركت وحدة من القوات الخاصة البحرية لإنقاذ أفراد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى مكان آمن.


وأكدت الجماعة أن استهداف السفينة جاء بعد قيام الشركة المالكة لها باستئناف التعامل مع ميناء إيلات الإسرائيلي، مخالفةً بذلك قرار حظر التعامل مع الميناء، كما تجاهلت السفينة التحذيرات المتكررة من القوات البحرية اليمنية.


وجددتْ جماعة الحوثي تحذيرها لجميع الشركات والدول من التعامل مع إسرائيل، مؤكدة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وأشارت إلى أن أي سفينة تتعامل مع مواني إسرائيل ستكون عرضة للاستهداف، بغض النظر عن وجهتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة الحوثيين اليمنية عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين اليمنية محمد البخيتي معاملة إنسانية طاقم سفينة الشحن إيترنيتي سي البحر الأحمر القوات الخاصة البحرية ميناء إيلات الإسرائيلي جماعة الحوثى

الأكثر قراءة

من داخل المكاتب، شاهد آثار حريق سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (فيديو)

7 مصابين في حريق سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (صور)

خدمات المواطنين كانت هتتعطل، تدخل عاجل لمحافظ القليوبية لمنع فصل التيار الكهربائي عن بنها

موعد إعلان نتيجة أوائل الدبلومات الفنية 2025

تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس

إصابة رجل مطافي ثان بحالة إغماء أثناء السيطرة على حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

أسعار الذهب في مصر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

الدوري الإنجليزي، آرسنال ينهي صفقته الرابعة مقابل 50 مليون إسترليني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير عالميا

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

أجندة اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads