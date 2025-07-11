الحوثيون: سنضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين اليمنية محمد البخيتي، أن الجماعة ستضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي" التي تم إنقاذها.



وقال البخيتي بحسب "سبوتنيك": “ليس لدي معلومات دقيقة ”عن وجود مواطن روسي على متن السفينة"، لكننا نضمن لأقارب وأصدقاء أفراد الطاقم أنهم يحظون بمعاملة طيبة".



وأضاف: "لقد برهنت قواتنا البحرية على واجبها الديني والأخلاقي بإجلائهم. وهم يتلقون جميع المساعدات الطبية اللازمة".



وفي وقت سابق، أمس الخميس، أعلنت مهمة بحرية أوروبية عن إنقاذ عشرة من أفراد طاقم سفينة الشحن إيترنيتي سي، بينما قُتل ثلاثة آخرون على الأقل، بعد أن هاجم الحوثيون السفينة وأغرقوها في البحر الأحمر.

وكانت سفينة الشحن "إيترنيتي سي" التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها اليونان، تحمل على متنها طاقمًا من 25 فردًا، عندما تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قوة الدفع جراء الإصابة بقذائف صاروخية أطلقتها قوارب صغيرة، يوم الاثنين، وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).



وأعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت سفينة الشحن "إيترنيتي سي" لأنها كانت متجهة إلى إسرائيل، وأنهم نقلوا عددًا غير محدد من أفراد الطاقم إلى "مكان آمن".



وأوضحت الجماعة في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن القوات البحرية التابعة لها استهدفت السفينة باستخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح وتم توثيقها بالصوت والصورة.



وأشار البيان إلى أنه بعد إغراق السفينة، تحركت وحدة من القوات الخاصة البحرية لإنقاذ أفراد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى مكان آمن.



وأكدت الجماعة أن استهداف السفينة جاء بعد قيام الشركة المالكة لها باستئناف التعامل مع ميناء إيلات الإسرائيلي، مخالفةً بذلك قرار حظر التعامل مع الميناء، كما تجاهلت السفينة التحذيرات المتكررة من القوات البحرية اليمنية.



وجددتْ جماعة الحوثي تحذيرها لجميع الشركات والدول من التعامل مع إسرائيل، مؤكدة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وأشارت إلى أن أي سفينة تتعامل مع مواني إسرائيل ستكون عرضة للاستهداف، بغض النظر عن وجهتها.

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