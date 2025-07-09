"أمبري" تؤكد غرق سفينة هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر

أكد مسؤول بشركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، الثلاثاء، غرق سفينة الشحن ماجيك سيز التي ترفع علم ليبيريا.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان جماعة الحوثي في اليمن مهاجمة السفينة في البحر الأحمر باستخدام الأعيرة النارية، والقذائف الصاروخية، والزوارق المسيرة الملغومة، بحسب رويترز.

وقالت السلطات في جيبوتي إن جميع أفراد طاقم ماجيك سيز تم إنقاذهم من خلال سفينة تجارية كانت تعبر في المنطقة، ووصلوا بسلام إلى جيبوتي الإثنين.



وقال مندوب ليبيريا في اجتماع المنظمة التابعة للأمم المتحدة في لندن "بينما تعاني ليبيريا صدمة وحزنًا جراء الهجوم على ماجيك سيز، تلقينا بلاغًا يفيد بتعرض إترنيتي سي لهجوم مروع هي الأخرى، مما أسفر عن مقتل اثنين من البحارة".

يعطل الحوثيون، منذ نوفمبر 2023، حركة التجارة بإطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على سفن في البحر الأحمر قائلين إن السفن التي يستهدفونها مرتبطة بإسرائيل.

في حين توصل الحوثيون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في مايو، جددوا تأكيد الاستمرار في مهاجمة السفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

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