الدوري الإنجليزي، آرسنال ينهي صفقته الرابعة مقابل 50 مليون إسترليني

كشفت تقارير أن نادي آرسنال الإنجليزي أنهي صفقة تعاقده مع أحد لاعبي تشيلسي لتعزيز صفوف فريق المدرب ميكيل أرتيتا للموسم المقبل.

ووفق صحفي سكاي سبورت "فابريزيو رومانو" فقد أنهى آرسنال صفقة التعاقد مع نوني مادويكي من صفوف تشيلسي.

وأصبح نوني مادويكي هو رابع صفقات آرسنال بعد التعاقد مع نورجارد من برينتفورد وكيبا من تشيلسي ومارتن زوبيمندي من صفوف ريال سوسيداد.

وتوصل آرسنال لاتفاق مع تشيلسي لضم الجناح الإنجليزي نوني مادويكي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات وبعد موافقة البلوز على ذلك.

وتوصل آرسنال أيضًا لاتفاق مع نوني مادويكي على عقد لمدة خمس سنوات قبل أيام وقبل أن يصبح كل الأطراف على وشك إتمام الصفقة.

وشارك مادويكي مع تشيلسي خلال الموسم الماضي في 46 مباراة ومنها 4 مباريات في كأس العالم للأندية وأحرز 11 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة.

يذكر أن نجم آرسنال القادم قد انضم لصفوف تشيلسي قادمًا من نادي أيندهوفن الهولندي في يناير 2023 وشارك في 91 مباراة، ومثل منتخب بلاده إنجلترا في 7 مباريات دولية.

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