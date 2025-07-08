أرسنال يحسم صفقة جديدة مقابل 10 ملايين إسترليني

الدوري الانجليزي، كشفت تقارير أن نادي آرسنال حسم التعاقد مع الدنماركي كريستيان نورجارد، نجم برينتفورد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لـ فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، أكد على حسابه بشبكة "فيسبوك": "حسم آرسنال صفقة كريستيان نورجارد، لاعب الوسط الجديد للمدرب ميكيل أرتيتا".



وأضاف: "أنهى أرسنال وبرينتفورد تبادل جميع الوثائق الأسبوع الماضي من أجل ضم كريستيان نورجارد، بقيمة أولية تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني".

وتابع: "كما اجتاز كريستيان نورجارد الجزء الثاني من الفحوصات الطبية مع توقيع العقد".

واختتم: "إنها صفقة جديدة تحسم عقب ضم كيبا إريزابالاجا ومارتن زوبيميندي… بانتظار التوصل إلى اتفاق مع سبورتينج لشبونة بشأن فيكتور جيوكيريس".

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