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رياضة

آرسنال يعلن رسميا ضم كريستيان نورجارد

نورجارد، فيتو
نورجارد، فيتو

أعلن نادي آرسنال اليوم الخميس، عن صفقته الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وقال آرسنال عبر موقعه الرسمي: "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورجارد قادما من برينتفورد".

ارسنال يضم ثالث صفقاته

واصبح نورجارد صاحب 31 عاما ثالث صفقات آرسنال هذا الصيف بعد مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد وكيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي.

 

كريستيان نورجارد

وتنقل نورجارد بين أندية لينجبي وبروندبي في الدنمارك ولعب أيضا لأندية هامبورج الألماني وفيورنتينا الإيطالي قبل أن ينتقل إلى برينتفورد في 2019.

 

الدوري الإنجليزي، من جانبه، كتب فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن الصفقة كلفت خزينة آرسنال 10 ملايين يورو.

وتابع: "كما اجتاز كريستيان نورجارد الجزء الثاني من الفحوصات الطبية مع توقيع العقد".

واختتم: "إنها صفقة جديدة تحسم عقب ضم كيبا إريزابالاجا ومارتن زوبيميندي.. بانتظار التوصل إلى اتفاق مع سبورتينج لشبونة بشأن فيكتور جيوكيريس".

 

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أرسنال نورجارد كريستيان نورجارد ارسنال يضم ثالث صفقاته

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