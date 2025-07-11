حملات مكبرة لمصادرة مكبرات الصوت والتصدي للباعة الجائلين ورفع الإشغالات في المنصورة (صور)

واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، حملاتها المكبرة للتصدي لظاهرة تؤرق الشارع الدقهلاوي وهي ظاهرة التلوث السمعي الناتج عن استخدام مكبرات الصوت.

التصدي بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية

وجاء ذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محـافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

التصدي للباعة الجائلين ومكبرات الصوت

وقامت الحملة بمصادرة مكبرات الصوت من مركبات "التوك توك" والباعة الجائلين كونها تُعد من أسباب التلوث السمعى الذى يسبب إزعاجًا للمواطنين.



قاد الحملة نائبا رئيس حي غرب المنصورة أحمد عــرفة، وسهام صلاح، وفريق العمل المشكل من وليد عبادة مسؤول الإشغالات، وفريق العمل بالإشغالات والنوبتجية المسائية، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط ومصادرة عدد 4 جي إم، 3 بازوكا.

برفع التعديات على حرم الطريق بالشوارع

كما استأنفت الحملة جهودها برفع التعديات على حرم الطريق بمنطقة مدينة مبارك وشارع الجيش ومحيط مستشفى المنصورة الدولى حيث تم رفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة وحرم الطريق، ورفع تعديات الأكشاك والمحال التجارية والكافيهات، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية لفتح الشارع للمارة وتسيير الحركة المرورية.

وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة عدد 90 من المضبوطات المتنوعة التي تم رصدها وتوثيقها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 140 لسنة 1956.

تكثيف الحملات على مكبرات الصوت

وشدد رئيس حى غرب المنصورة على تكثيف الحملات على مكبرات الصوت المنتشرة بمركبات "التوك توك" ومع الباعة الجائلين والتصدى الحاسم لهذة الظاهرة كونها تُعد من أسباب التلوث السمعى ولما تسببه من إضرار للمواطنين لحين القضاء عليها.

لا تهاون مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع

كما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأنه لاتهاون مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية لافتًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية.

تذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة، وعلى مواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق ، وذلك طبقا للقانون والتعليمات وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية.

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