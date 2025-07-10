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وكيل صحة الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد

وكيل صحة الدقهاية،
وكيل صحة الدقهاية، فيتو

اعتمد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024–2025، بمدارس الثانوية الفنية للتمريض (بنات) التابعة للمديرية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتأهيل كوادر التمريض ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية أن التقديم يبدأ اعتبارًا من السبت 13 يوليو 2024، ويستمر حتى نهاية يوم عمل الأربعاء 24 يوليو 2024، بجميع مدارس التمريض بالمحافظة، على أن يكون القبول طبقًا للتوزيع الجغرافي لكل مدرسة.

 

وأكدت الإدارة أن المفاضلة بين المتقدمات ستتم وفقًا لأعلى المجاميع في الشهادة الإعدادية، مشددة على ضرورة التزام الطالبات بالشروط والتعليمات المعلنة بكل مدرسة، والتقدم في النطاق الجغرافي التابع لها فقط.

ويأتي فتح باب القبول للمدارس الفنية للتمريض ضمن جهود المديرية لتوفير فرص تعليم فني متخصص، وإعداد جيل جديد من الممرضات المؤهلات لخدمة القطاع الصحي في المستشفيات والوحدات التابعة لصحة الدقهلية.

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