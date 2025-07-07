مصادرة مكبرات الصوت والتصدي للباعة الجائلين ورفع الإشغالات بشوارع غرب المنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة لمصادرة مكبرات الصوت من مركبات "التوك توك" والباعة الجائلين ورفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق لفتح الشارع للماره وتسيير الحركة المرورية.

حملات للتصدي للباعة الجائلين ورفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة

وفى هذا الشأن واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة

اليوم الأثنين حملاتها المكبرة للتصدى لظاهرة تؤرق الشارع الدقهلاوى الا وهى ظاهرة التلوث السمعى الناتج عن إستخدام مكبرات الصوت.

وقد قامت الحملة بمصادرة مكبرات الصوت من مركبات "التوك توك" والباعة الجائلين كونها تُعد من أسباب التلوث السمعى الذى يسبب إزعاجًا للمواطنين.

قاد الحملة أحمد عرفة نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ووليد عبادة مسئول الأشغالات، وفريق العمل بأدارة الأشغالات عبد الفتاح خيرة، وعلى القناوى.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط ومصادرة 1 سماعة صوت ، و2 جى ام، و9 بازوكا صغير.



كما أستانفت الحملة جهودها برفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة وحرم الطريق، ورفع تعديات الأكشاك والمحال التجارية والكافيهات، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية لفتح الشارع للماره وتسيير الحركة المرورية.

تكثيف الحملات على مكبرات الصوت

هذا وقد أشار "الأمين" رئيس حى غرب المنصورة إلى تكثيف الحملات على مكبرات الصوت المنتشرة بمركبات "التوك توك" ومع الباعة الجائلين والتصدى الحاسم لهذة الظاهرة كونها تُعد من أسباب التلوث السمعى ولما تسببة من إضرار للمواطنين لحين القضاء عليها.

لاتهاون مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع

كما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأنه لاتهاون مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية لافتا" إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية، وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة.



وعلى مواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق ، وذلك طبقا للقانون والتعليمات وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية.

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