تنسيق الجامعات 2025، ضوابط وقواعد أداء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

تنسيق الجامعات 2025.. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق اختبارات القدرات 2025، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي بدء التسجيل لاختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من السبت 12 يوليو 2024، وحتى 24 يوليو.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات كشرط أساسي للقبول وهي كليات الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، كلية علوم الرياضة.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير ضوابط وقواعد أداء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة.

الهدف من اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

تهدف اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة لقياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة سواء في اختبارات الاستعداد البدني أو اختبار المهارة، حيث يختار الطالب أحد المسارين لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات علوم الرياضة.

تعليمات وضوابط هامة قبل أداء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

تكون مدة الاختبارات على مدار يومين (وتمد بحد أقصى يوم ثالث فقط وفقًا للكثافة العددية وطبيعة كل كلية) مع إمكانية تعديل المحتوى اليومي والإعلان للطلاب.

لا يسمح نهائيًا بإعادة الاختبار لأي طالب.

الدرجة الكلية لاختبار الاستعداد البدني أو المهاري (60) درجة.

يختار الطالب بين أحد مسارين (إما اختبارات الاستعداد البدني أو اختبار المهارة)، على أن يقدم الطالب المتقدم لمسار اختبار المهارة في اليوم الأول جميع المستندات الأصلية المعتمدة والمختومة من الجهة المسئولة الدالة على ما يفيد كونه لاعب دولي / محلي أو حاصل على ميداليات أو بطولات، ويتم فحص المستندات عن طريق لجنة من الخبراء مشكلة من الكلية، وفي حالة عدم ثبوت صحة المستندات سوف يتم تحويله تلقائيًا لمسار اختبارات الاستعداد البدني، على أن يتحمل الطالب أي إجراءات نظامية تقرها الكلية في حالة ثبوت عدم صحة المستندات.

الحد الأدنى لقبول الطالب ٦٠٪ من الدرجة الكلية (٦٠) درجة) بشرط أن يكون لائقًا في قياسات الطول، والوزن واختبارات القوام والشخصي.

تقرب الأرقام العشرية في الاختبارات لصالح الطالب / الطالبة.

يتم إعلان نتيجة الطول والوزن فقط على الطالب، واستبعاد غير اللائق من باقي الاختبارات.

الكليات التي تشمل على اختبارات قدرات للبنين والبنات تتم الاختبارات في أيام منفصلة لكل منهما على أن يتم.

الالتزام بالمواعيد المحددة من مكتب التنسيق.

تشمل استمارة التقدم للبنات (الحالة الاجتماعية) وفي حالة إذا كانت الطالبة متزوجة تقوم بالتوقيع على إقرار أنها ليست حامل، وتتحمل المسئولية الكاملة عن أداء الاختبارات.

الكشف الطبي يتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف عن سلامة القلب والصحة العامة للطالب لأداء الاختبارات.

يجب ألا يقل الطول للطالب عن 165 سم، والطالبة عن155 سم.

ويستثنى من ذلك الأبطال الأولمبيين والدوليين وكذلك المتفوقين رياضيًا أبطال الجمهورية من طلاب الثانوية العامة (المشمولين بنظام التفوق الرياضي الرسمي بالدولة) المشاركين خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، وكذلك الطلاب الوافدين.

يراعى العلاقة بين الطول والوزن (الطول – ١٠٠) كمؤشر أسهل وأسرع وأقل تعقيدًا على أن يكون المدى المسموح به أقروا المن + ١٥ را جا / البنت + ١٠ راه را البنات بدون تحديد درجة النحافة البنات.

مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، وكذلك الطلاب الوافدين.

يراعى العلاقة بين الطول والوزن (الطول - ١٠٠) كمؤشر أسهل وأسرع وأقل تعقيدا على أن يكون المدى المسموح به لقبول الوزن (± ١٥ كيلو جرام) للبنين، و(+ ١٠ كيلو جرام) للبنات، دون تحديد درجة النحافة للبنات المناسبة هذه الأجسام لطبيعة أنشطة البنات)، مع مراعاة في حالة الزيادة في العلاقة بين الطول والوزن ومع مراعاة نوع طبيعة الرياضة التخصصية إن وجدت بأن يتم الكشف على التناسق العام لبنية الطالب وعدم وجود ترهلات دهنية زائدة، وفى حالة أن تكون الزيادة في الترهلات الدهنية يكون غير لائق.

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