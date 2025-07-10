الخميس 10 يوليو 2025
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التعليم العالي تجيب عن 13 سؤالا بشأن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات 2025، اعتبارا من السبت القادم 12 يوليو 2025، على أن ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 24 يوليو.

ونشرت وزارة التعليم العالي 13 سؤالا عن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

 

محظورات على طلاب الثانوية العامة أثناء اختبار القدرات

  • ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة  إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
  • الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.
  • غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.
  • ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

 قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

  • كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).
  • كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).
  • كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
  • كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
  • كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
  • كليات علوم الرياضة.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات 2025

1. رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب          في أدائها.
2. (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات علوم الرياضة والتي تتطلب (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات

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