السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، تعرف على أقسام كلية علوم الرياضة قبل اختبارات القدرات

أقسام كلية علوم الرياضة
أقسام كلية علوم الرياضة
ads

تنسيق الجامعات 2025.. يبدأ طلاب الثانوية العامة في أداء اختبارات القدرات، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة، حيث يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن التسجيل لأداء اختباارات القدرات ومواعيدها وأماكن أدائها قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.

وهناك بعض الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات، كشرط أساسي للالتحاق بها، من بينها كلية علوم الرياضة، التي يستمر أداء اختبارات القدرات لها لمدة 3 أيام.

وتقدم كليات علوم الرياضة، تخصصات كثيرة في الرياضات المختلفة، وكذلك في الجانب الأكاديمية، وترصد بوابة فيتو، أقسام كلية علوم الرياضة تيسيرا على الطلاب، قبل أداء اختبارات القدرات.

أقسام كلية علوم الرياضة

تختلف أقسام كلية علوم الرياضة من جامعة لأخرى، إلا أن هناك بعض الأقسام الأساسية في جميع كليات علوم الرياضة (بنين وبنات) على مستوى الجمهورية، وتتنوع الأقسام كما يلي:

  • أولا: قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

يركز هذا القسم على تعليم مناهج وطرق تعليم التربية الرياضية بالمراحل التعليمية المختلفة.

  • ثانيا: قسم الإدارة الرياضية

يهتم بإعداد متخصصين في إدارة المنشآت والأحداث الرياضية، وتنظيم الأنشطة الترويحية.

  • ثالثا: قسم علم النفس الرياضي

ويهتم بدراسة الجوانب النفسية والاجتماعية للرياضة والرياضيين.

  • رابعا: قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة

يركز على تدريب الرياضيين في مختلف الألعاب، ودراسة علوم الحركة وتأثيرها على الأداء الرياضي

  • خامسا: قسم علوم الصحة الرياضية

يهتم هذا القسم بدراسة فسيولوجيا الرياضة والتغذية الرياضية، والاصابات الرياضية.

وهناك بعض الأقسام المتخصصة في كلية علوم الرياضة وهي كالتالي:

  • قسم الألعاب الرياضية

يدرس نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية وألعاب المضرب، مثل كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة. 

  • قسم الجمباز والتمرينات

يركز على الجمباز والتمرينات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى العروض الرياضية والتعبير الحركي. 

  • قسم الرياضات المائية

يدرس نظريات وتطبيقات الرياضات المائية مثل السباحة والغطس. 

  • قسم المنازلات

يدرس رياضات الدفاع عن النفس والفنون القتالية المختلفة. 

  • قسم مسابقات الميدان والمضمار

يدرس رياضات ألعاب القوى، مثل الجري والوثب والرمي.

شروط الالتحاق بكلية علوم الرياضة

  • يجب على الطالب أن يكون قد أدى اختبارات القدرات الخاصة بكلية علوم الرياضة واجتاز نسبة النجاح فيها.
  • لايعتبر النجاح في اختبارات القدرات بمثابة القبول بالكلية، وانما يجب أن يتم ترشيح الطالب للكلية من خلال مكتب التنسيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 الثانوية العامة اختبارات القدرات امتحانات الثانوية العامة علوم الرياضة كلية علوم الرياضة

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، استعدادات مكتب التنسيق لاختبارات القدرات وموعد انطلاقها.. سبب إغلاق الموقع الإلكتروني للتقديم.. وقواعد القبول بالجامعات للعام الجديد

شروط النجاح في اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

تكريم أبطال كلية علوم الرياضة بالقناة لحصدهم ذهبيات أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

الأكثر قراءة

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

القضاء الإداري ينهي الجدل في قضية عزل وزير التعليم

ضبط 7 ملايين دولار مهربة في مطار بيروت قادمة من دولة أفريقية

نجم الأهلي: معسكر الفريق في كأس العالم كان "سايب" والشناوي لازم يقعد دكة

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

بالأسماء، تفاصيل غرق 3 فتيات وشاب أثناء استقلالهم مركبا في المنيا (صور)

الاحتلال يعلن اغتيال حكم العيسى القائد البارز في حماس

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقتها بالخير والرزق القريب

هل تجوز الصدقة على العاصي؟، يسري جبر يجيب (فيديو)

في ذكرى الهجرة النبوية، أسماء ناقة الرسول وكيف ماتت

المزيد
الجريدة الرسمية