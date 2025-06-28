تنسيق الجامعات 2025، تعرف على أقسام كلية علوم الرياضة قبل اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025.. يبدأ طلاب الثانوية العامة في أداء اختبارات القدرات، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة، حيث يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن التسجيل لأداء اختباارات القدرات ومواعيدها وأماكن أدائها قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.

وهناك بعض الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات، كشرط أساسي للالتحاق بها، من بينها كلية علوم الرياضة، التي يستمر أداء اختبارات القدرات لها لمدة 3 أيام.

وتقدم كليات علوم الرياضة، تخصصات كثيرة في الرياضات المختلفة، وكذلك في الجانب الأكاديمية، وترصد بوابة فيتو، أقسام كلية علوم الرياضة تيسيرا على الطلاب، قبل أداء اختبارات القدرات.

أقسام كلية علوم الرياضة

تختلف أقسام كلية علوم الرياضة من جامعة لأخرى، إلا أن هناك بعض الأقسام الأساسية في جميع كليات علوم الرياضة (بنين وبنات) على مستوى الجمهورية، وتتنوع الأقسام كما يلي:

أولا: قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

يركز هذا القسم على تعليم مناهج وطرق تعليم التربية الرياضية بالمراحل التعليمية المختلفة.

ثانيا: قسم الإدارة الرياضية

يهتم بإعداد متخصصين في إدارة المنشآت والأحداث الرياضية، وتنظيم الأنشطة الترويحية.

ثالثا: قسم علم النفس الرياضي

ويهتم بدراسة الجوانب النفسية والاجتماعية للرياضة والرياضيين.

رابعا: قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة

يركز على تدريب الرياضيين في مختلف الألعاب، ودراسة علوم الحركة وتأثيرها على الأداء الرياضي

خامسا: قسم علوم الصحة الرياضية

يهتم هذا القسم بدراسة فسيولوجيا الرياضة والتغذية الرياضية، والاصابات الرياضية.

وهناك بعض الأقسام المتخصصة في كلية علوم الرياضة وهي كالتالي:

قسم الألعاب الرياضية

يدرس نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية وألعاب المضرب، مثل كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة.

قسم الجمباز والتمرينات

يركز على الجمباز والتمرينات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى العروض الرياضية والتعبير الحركي.

قسم الرياضات المائية

يدرس نظريات وتطبيقات الرياضات المائية مثل السباحة والغطس.

قسم المنازلات

يدرس رياضات الدفاع عن النفس والفنون القتالية المختلفة.

قسم مسابقات الميدان والمضمار

يدرس رياضات ألعاب القوى، مثل الجري والوثب والرمي.

شروط الالتحاق بكلية علوم الرياضة

يجب على الطالب أن يكون قد أدى اختبارات القدرات الخاصة بكلية علوم الرياضة واجتاز نسبة النجاح فيها.

لايعتبر النجاح في اختبارات القدرات بمثابة القبول بالكلية، وانما يجب أن يتم ترشيح الطالب للكلية من خلال مكتب التنسيق.

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