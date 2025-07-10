تنسيق الجامعات 2025، طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات 2025، اعتبارا من السبت القادم 12 يوليو 2025، على أن ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 24 يوليو.

وأكدت الوزارة أن سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025 يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد.

ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق والتسجيل لأداء اختبارات القدرات ودفع الرسوم من هنا.



الطرق المعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات 2025

حددت وزارة التعليم العالي الطرق الرسمية والمعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات، وهي كالتالي:

بطاقات الدفع المسبق

بطاقات الائتمان

منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

علما بأنه لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.

وتعتبر هذه المعلومات أساسية لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان عدم وقوع أي مشكلات في عملية أداء الاختبار.

قيمة رسوم اختبارات القدرات 2025

حدد القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي، بشأن قواعد تنسيق الجامعات ٢٠٢٥ رسوم اختبارات، حيث تقرر أن تكون الرسوم 800 جنيه لكل اختبار.

كليات تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول

أعلنت وزارة التعليم العالى الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات واجتيازها، كشرط أساسي للقبول وهي كالتالي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

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