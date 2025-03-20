باسم مرسي "قليل من التألق كثير من الأزمات".. معاداة جماهير الأهلي وأبو تريكة كلمة السر.. خناقته مع حسام حسن حاضرة في الأذهان.. وعبد الحميد بسيوني ينضم للقائمة

باسم مرسي، المهاجم الذي أثار الجدل على مدار سنوات مسيرته، بدأ مشواره الكروي في نادي بتروجيت، حيث أظهر إمكانياته المميزة التي لفتت أنظار الأندية الكبيرة.

في موسم 2013/2014، انتقل إلى نادي الإنتاج الحربي، لكن النقلة الحقيقية جاءت في موسم 2014/2015 عندما انضم إلى نادي الزمالك بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، ليصبح أحد أبرز مهاجمي الفريق.

أثبت مرسي نفسه كمهاجم قوي في الدوري المصري وأصبح جزءًا أساسيًا من تشكيلة المنتخب الوطني في الفترة التي تلت انضمامه للزمالك.

الانتقال إلى الخارج، تجربة غير مكتملة في اليونان

بعد تألقه في الزمالك، انتقل باسم مرسي إلى نادي لاريسا في الدوري اليوناني، حيث قدم أداءً مميزًا في بداية مشواره، لكن سرعان ما انتهى عقده بسبب بعض المشكلات المتعلقة بالاحتراف والنزاع حول الأوضاع المالية في النادي، لم تدم تجربته هناك طويلًا، ما دفعه للعودة إلى مصر مجددًا.

الأزمات تبدأ، مرسي بين الأندية والمشاكل

لم يكن باسم مرسي محط أنظار الأندية الكبرى فقط، بل أصبح معروفًا أيضًا بأزماته التي طاردته طيلة مسيرته، فبعد عودته إلى مصر، انضم إلى نادي سموحة، لكن الحظ لم يكن حليفه في الفريق، حيث قوبل بتهميش من قبل المدير الفني حسام حسن حيث تفاقمت الأوضاع بين الطرفين، حتى أدى خلافه مع المدرب إلى فسخ عقده مع سموحة، بعدما أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول المدير الفني، كما اشتكى مرسي من عدم حصوله على مستحقاته المالية، وهو ما دفعه لتقديم شكوى في الفيفا ضد النادي.

صراع مستمر مع الزمالك بين التمرد والاحتواء

لكن الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد، فباسم مرسي، الذي بدأ مسيرته مع الزمالك، عاد إليه مجددًا بعد فترته مع سموحة، إلا أن العلاقة بينه وبين إدارة النادي لم تكن على ما يرام.

بدأت الأزمات تظهر منذ بداية عودته، حيث كان دائمًا ما يدخل في صراعات مع رئيس النادي، مرتضى منصور، وفي إحدى المرات، دخل مرسي في أزمة حادة مع رئيس النادي بعد رفضه قص شعره الذي كان طويلًا، وهو ما أثار غضب منصور، ما جعل مرسي يواجه تهديدات بالاستبعاد من الفريق، ورغم تمرد مرسي في البداية، إلا أنه في النهاية استجاب للطلب.

مناوشات مع جماهير الأهلي.. القميص رقم 22 وأزمة الفلفل الحار

أزمات مرسي مع جماهير الأندية لم تقتصر على الزمالك فقط، بل امتدت إلى جماهير الأهلي، ففي أحد التصرفات المثيرة للجدل، ارتدى مرسي القميص رقم 22 مع المنتخب المصري، رغم أن الرقم كان يعد مميزًا لنجم الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، ورغم أن مرسي كان قد اختار الرقم 17، إلا أنه أصر على ارتداء الرقم 22، ما أثار غضب جماهير الأهلي، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نشر مرسي صورة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يخرج لسانه ويحمل في يده قرن “فلفل شطة”، ما فسره البعض على أنه محاولة لإثارة الأزمة وافتعال المشاكل.

مشاكل مع المدربين والإعلام، باسم مرسي ملك الأزمات

استمرت مشاكل باسم مرسي مع مدربي الأندية التي لعب لها، حيث كان يعاني من استبعاده المتكرر من التشكيلات الأساسية، خلال فترة تولي المدرب أليكس ماكليش قيادة الزمالك في موسم 2016-2017، لم يحظ مرسي بمشاركة أساسية، ما دفعه إلى نشر صورة له مع المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، الذي كان قد غادر النادي في وقت سابق.

هذه الصورة كانت بمثابة تحدٍّ لإدارة الزمالك، خاصة وأن فيريرا ترك الفريق في ظروف غير جيدة، علاوة على ذلك، كان مرسي قد وقع في مشاكل مع مجلس إدارة الزمالك، حيث فرضت عليه الإدارة غرامات مالية بسبب تصريحاته الإعلامية التي كانت تثير الجدل.

الصراعات الشخصية والإعلامية.. انسحاب مباراة غانا واتهامات بالتهرب

باسم مرسي لم يكن فقط يعاني من الصراعات مع الأندية والمدربين، بل أيضًا كان دائمًا في صراع مع وسائل الإعلام، ففي عام 2017، تم استبعاد مرسي من قائمة المنتخب الوطني بسبب واقعة انسحابه من مباراة غانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث ادعى الإصابة وغادر المباراة بين شوطيها. هذا التصرف تسبب في أزمة كبيرة له مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كوبر، ما جعل مرسي يواجه انتقادات عنيفة من الإعلام والجماهير، وبالرغم من هذه الأزمات، رد مرسي بطريقة استفزازية عندما سُئل عن موقف المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2017، قائلًا: “لا مش متابع والله”، وهو ما أغضب الكثير من جماهير كرة القدم المصرية.

الانتقال لدوري الدرجة الثانية السعودي.. رحلة جديدة

بعد سنوات من الأزمات المتواصلة في مصر، قرر مرسي الانتقال إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية.

هذا الانتقال جاء بعد رحلة طويلة من الأزمات والمشاكل التي أثرت بشكل كبير على مسيرته، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت بمثابة فرصة للاعب لاستعادة مستواه بعيدًا عن الأضواء، إلا أن مرسي ظل دائمًا محط اهتمام الصحافة والجماهير بسبب سلوكه المثير للجدل.

التصريحات المثيرة للجدل.. الحديث عن عبد الحميد بسيوني

في الفترة الأخيرة، عاد باسم مرسي للظهور في الأضواء من خلال تصريحاته المثيرة للجدل، حيث تحدث عن مدربه السابق عب دالحميد بسيوني بطريقة غير لائقة، ما أدى إلى استياء واسع في الوسط الرياضي المصري.

هذه التصريحات لم تقتصر على وسائل الإعلام فقط، بل تجاوزتها إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث استمر مرسي في نشر تعليقاته التي تثير الجدل وتخلق أزمات جديدة في مسيرته.

مسيرة باسم مرسي بين النجاح والأزمات

يظل باسم مرسي واحدًا من أبرز المهاجمين الذين شهدتهم الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، لكنه في ذات الوقت أصبح معروفًا بسجل حافل من الأزمات والمشاكل التي جعلت منه شخصية مثيرة للجدل، بين النجاح مع الأندية الكبرى والمشاكل المستمرة مع المدربين والإدارات والجماهير، كانت مسيرته مليئة بالتقلبات، ومع انتقاله إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، يبدو أن مرسي قد بدأ مرحلة جديدة، لكن لا تزال تصريحاته وأفعاله تثير الجدل، ما يترك تساؤلات عن مستقبله في عالم كرة القدم.

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