الجمعة 11 يوليو 2025
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رياضة

ممدوح عباس: المدير الرياضي المسؤول الأول والأخير عن الصفقات بالزمالك

ممدوح عباس، فيتو
ممدوح عباس، فيتو

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن المدير الرياضي هو المسؤول الأول والأخير عن الصفقات التي يقوم بها.

 

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "أنا داعم لنادي الزمالك فقط ولكن المدير الرياضي هو المسؤول عن التعاقدات وأنا ليس صاحب قرار في الصفقات الجديدة".

 

وأضاف: "التفكير الجديد لدى إدارة الزمالك جيد بسبب الاستفادة من بيع اللاعبين وعدم رحيلهم بشكل مجاني".

 

وأوضح: "أتمنى أن يعود نادي الزمالك لسابق أمجاده وبطولاته وأن يكون دائما في استقرار إداري وهذا هو ما يهمني فقط".

 

وعلى صعيد آخر عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، على هامش مران  الفريق اليوم الخميس الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

 

شهدت الجلسة مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المقرر له في العاصمة الإدارية خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.

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