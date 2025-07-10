كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

بدأ نادي الزمالك خطوات جادة للتعاقد مع الجناح الهولندي من أصول مغربية بلال ولد الشيخ، وذلك ضمن تحركاته لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم المقبل.

من هو بلال ولد الشيخ؟

الشيخ البالغ من العمر 27 عاما، ولد في مدينة بروسيندال الهولندية بتاريخ 28 يوليو 1997، ويحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية.

يلعب بلال ولد الشيخ في مركز الجناح الهجومي، ويعرف بقدرته على صناعة الفرص الحاسمة وتقديم الإضافة الهجومية على الأطراف.

ويمتلك اللاعب خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له تمثيل عدة أندية في الدوري الهولندي، من بينها تفينتي أنشخيدة، كما خاض تجربة احترافية مع فريق بنفيكا "ب" البرتغالي، وكان آخر محطاته مع نادي فولندام الهولندي في الدوري الممتاز، قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

ويملك ولد الشيخ سجلا مميزا على مستوى الأرقام، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 16 هدفا وقدم 35 تمريرة حاسمة.

كما مثل منتخبات هولندا تحت 17 و19 عاما، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب المغرب تحت 20 عاما.

القيمة السوقية للاعب بلال ولد الشيخ

وتقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 900 ألف دولار، ويُعد من أبرز صانعي اللعب في دوري الدرجة الثانية الهولندي سابقًا، حيث لعب دورا محوريا في صعود فريقه الأخير إلى الدوري الممتاز.

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