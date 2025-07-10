تعليم الغربية يعلن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالمرحلة الرابعة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم (المرحلة الرابعة)، وذلك بناءً على ما ورد من الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تم الإعلان عن نتيجة تظلمات المرحلة الثانية من المسابقة، والتي تقدم بها عدد من المتضررين من نتائج سابقة، بعد فحصها ودراستها بدقة من الجهات المختصة.

وأعربت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن تمنياتها بالتوفيق لجميع المعلمين والمعلمات الذين تم قبولهم، مؤكدة استمرار الجهود لسد العجز في الكوادر التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في جميع مراحل المسابقة.

يُذكر أن مسابقة الـ30 ألف معلم تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، وتحقيق جودة التعليم في مختلف المحافظات.

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