الخميس 10 يوليو 2025
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حوادث

براءة راقصة الساحل الشمالي من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

محاكمة المتهمة، فيتو
محاكمة المتهمة، فيتو

قضت محكمة جنح الهرم، اليوم الخميس، ببراءة البلوجر "نور تفاحة" المعروفة إعلاميا بـ"راقصة الساحل الشمالي"، وذلك عقب إحالتها من قِبل الجهات المختصة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بتصوير ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وجهت نيابة الهرم عددا من الاتهامات لراقصة شهيرة أبرزها تصوير ونشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، وإظهار أجزاء حساسة من جسدها بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ووجه لها تهمة التحريض على الفسق وخدش الحياء.

إحالة الراقصة للمحاكمة بتهمة التحريض علي الفسق

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بأنها تبث فيديوهات خادشة للحياء من أجل المشاهدات وتحقيق أرباح، قائلة: الكل بيعمل كده.

وقررت جهات التحقيق إحالة المتهم للمحاكمة تمهيدا محاكمتها في التهم المنسوبة إليها.

القبض علي الراقصة بتهمة خدش الحياء

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط راقصة، لتصويرها مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تصوير فتاة مقيمة بمحافظة القاهرة مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية.

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