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حوادث

قرارات عاجلة في سرقة مجوهرات من خزنة مدير شركة تنظيم حفلات بحدائق الأهرام

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

كلفت نيابة الجيزة بإجراء تحريات المباحث حول اتهام حارس عقار بسرقة خزنة حديدية من داخل شقة مدير شركة لتنظيم الحفلات بمنطقة حدائق أكتوبر.

وكشف تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار، حيث استغل خلو الشقة، ودخلها بحكم معرفته بمداخلها وسرق الخزنة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل انشغال الأسرة بذبح الأضحية أول أيام عيد الأضحى، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات.

سرقة مجوهرات من داخل خزنة مدير شركة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مدير شركة، يفيد باكتشافه سرقة خزنة من داخل شقته تحتوي على مجموعة من المشغولات الذهبية وأموال ووثائق هامة، وذلك عقب خروجه مع أسرته للمشاركة في ذبح الأضحية.

وبفحص البلاغ تبين أن الخزنة كانت تحتوي على 4 عقود ذهبية، و4 سلاسل، و4 أساور، و10 خواتم، بالإضافة إلى شيك بنكي بمبلغ 2 مليون جنيه، وجواز سفر، و500 دولار أمريكي.

وبإعداد الأكمنة جرى ضبط المتهم وبحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بجريمته، قائلا “كنت نازل آخد لحمة العيد، وقرر استغلال الفرصة لسرقة الخزنة”.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.

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