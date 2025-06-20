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حوادث

قرار من النيابة في واقعة إنهاء عامل حياته بالهرم

قرار من النيابة في
قرار من النيابة في واقعة إنهاء عامل حياته بالهرم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل أنهى حياته شنقا، بعد مروره بحالة اكتئاب بسبب رفض ابنة عمه الارتباط به، بالهرم.

وكشفت المعاينة أن الجثة لعامل يبلغ من العمر 20 عاما، قام بربط حبل بجنش السقف وأنهي حياته شنقا بغرفته، لمروره بأزمة نفسيه سيئة واكتئاب، بسبب رفض ابنة عمه الخطوبة منه، وخطبتها من شخص آخر، قام على إثرها بالتخلص من حياته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

 

عامل ينهي حياته شنقا في الهرم

 

البداية كانت بتلقي العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل النقيب أحمد عبادة معاون المباحث والقوة المرافقة له إلى محل البلاغ مدعومين بسيارة إسعاف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة الجيزة الطب الشرعي قسم شرطة الهرم

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