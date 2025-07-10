أرقام وإنجازات الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب الهلال السعودي الجديد

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، إتمام تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز قادمًا من نادي إي سي ميلان الإيطالي، بعقد مدته 3 مواسم.

أرقام ومسيرة ثيو هيرنانديز

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية، فقد ولد ثيو بيرنار فرانسوا هيرنانديز في السادس من أكتوبر عام 1997 في مدينة مارسيليا الفرنسية، وهو نجل اللاعب السابق جان فرانسوا هيرنانديز، وشقيق المدافع الدولي لوكاس هيرنانديز لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أتلتيكو مدريد، وتم تصعيده للفريق الثاني موسم 2015–2016، قبل أن ينطلق نحو الاحتراف عبر بوابة ديبورتيفو ألافيس معارًا، حيث لفت الأنظار بقدراته البدنية وسرعته العالية على الجهة اليسرى.

ولعب ثيو هيرنانديز لأندية:

• 2016–2017: ديبورتيفو ألافيس (إعارة من أتلتيكو مدريد)

• 2017–2019: ريال مدريد الإسباني

• 2018–2019: ريال سوسيداد (إعارة)

• 2019–2025: إي سي ميلان الإيطالي

• 2025–الآن: الهلال السعودي

أرقام ثيو هيرنانديز مع ميلان

• عدد المباريات: 262 مباراة

• الأهداف: 34 هدفًا

• التمريرات الحاسمة: 45 أسيست

• يُعد أحد أبرز المدافعين تهديفًا في تاريخ النادي، ولقّبته الجماهير بـ”الدبابة الهجومية” بفضل انطلاقاته وقدرته على صناعة الفارق.

إنجازات وبطولات ثيو هيرنانديز

• مع ريال مدريد:

• دوري أبطال أوروبا (2017–2018)

• كأس السوبر الأوروبي

• كأس العالم للأندية

• مع ميلان:

• الدوري الإيطالي (2021–2022)

• كأس السوبر الإيطالي (2025)

• مع منتخب فرنسا:

• وصيف كأس العالم 2022

• دوري الأمم الأوروبية (2021)

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