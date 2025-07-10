حملة أمنية في أسيوط تضبط 11 قضية مخدرات وتنفذ 565 حكما قضائيا

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ في إطار ضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية في أسيوط

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 11 قضية جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (قرابة 4 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- أكثر من كيلوجرام من مخدر الشابو بحوزة 11 متهمًا "لـ 8 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 53 قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص".. (13 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 21 فرد خرطوش)، بحوزة 47 متهمًا "لـ 12 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 565 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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