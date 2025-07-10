الخميس 10 يوليو 2025
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حوادث

مشادة بين سائق شركة نقل ذكي و3 فتيات بالإسكندرية، والنيابة تباشر التحقيق

مشادة بين سائق شركة
مشادة بين سائق شركة نقل ذكي و3 فتيات بالإسكندرية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشادة كلامية بين سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي و3 فتيات في محافظة الإسكندرية.

 تفاصيل الواقعة

تبين من الفحص أن الواقعة حدثت يوم 25 يونيو 2025، حيث نشبت مشادة كلامية بين سائق السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل - الإسكندرية) وثلاث طالبات، اثنتان منهن تحملان جنسيات أجنبية، ومقيمات بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك أثناء استقلالهن السيارة في طريقهن إلى دائرة قسم شرطة سيدي جابر. وأفادت التحريات أن سبب الخلاف كان اعتراض السائق على قيام الفتيات بالمزاح داخل السيارة، ما دفعهن إلى النزول قبل الوصول لوجهتهن.

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 التحقيق والإجراءات:

وتم استدعاء طرفي الواقعة لسماع أقوالهم، وأكدوا جميعًا صحة ما ورد بالفيديو، وأن الخلاف لم يتعدَ كونه مشادة كلامية بسيطة دون أي اعتداء مادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

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