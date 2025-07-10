الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

تقارير صحفية تكشف أول ضحايا ثيو هيرنانديز في الهلال السعودي

ثيو هيرنانديز، فيتو
ثيو هيرنانديز، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن أول الضحايا في نادي الهلال السعودي، بعد انتقال الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى صفوف الزعيم رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع ثيو هيرنانديز قادمًا من ميلان بعقد يمتد لـ3 مواسم مقبلة، وينتهي في 2027-2028.

رينان لودي خارج الهلال السعودي بعد التعاقد مع ثيو هيرنانديز

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن مسؤولي الهلال استقروا على الإطاحة بالظهير البرازيلي رينان لودي، بعد حسم التعاقد مع ثيو هيرنانديز.

وانضم لودي إلى الهلال في يناير 2024، قادمًا من مارسيليا، في صفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو بحسب تقارير صحفية.

وكان الظهير البرازيلي قد تحدث عن قدرته على اللعب كمدافع ثالث، وهو ما فعله الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، خلال كأس العالم للأندية 2025، فاتحًا الباب أمام استمراره مع الفريق.

ولكن، تسعى إدارة النادي السعودي خلال الوقت الحالي لإتمام التعاقد مع لاعبين أجانب آخرين، لا سيما في مركز المهاجم، وهو ما قد يعجل برحيل البرازيلي لودي.

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