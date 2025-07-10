جريمة هزت السوشيال ميديا.. القبض على قاتل عديله في الإسكندرية.. المتهم سدد 16 طعنة للضحية وجلسة صلح انتهت بالمأساة

شهدت منطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل عديله بـ16 طعنة نافذة في مدخل العقار الذي يقيم به المجني عليه، وسط ذهول الجيران وانتشار واسع لفيديو الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الجريمة

وفقًا لروايات شهود عيان، فقد وقعت الجريمة إثر خلافات عائلية بين المتهم وزوجته، شقيقة زوجة المجني عليه.

وحاول الضحية، ويدعى محمود (35 عامًا)، التدخل للإصلاح بين الزوجين، ودعا المتهم للحضور إلى منزله بغرض التهدئة.

لكن المفاجأة الصادمة كانت حين باغت المتهم محمود بطعنات متتالية فور فتح باب الشقة، ولم يكتفِ بذلك، بل لاحقه حتى مدخل العقار واستمر في طعنه بشكل عنيف أمام والدته وزوجته، في مشهد أصاب الجيران بالهلع.

مأساة إنسانية

أفادت مصادر من أسرة المجني عليه أن محمود كان قد تعافى مؤخرًا من مرض السرطان، بعد رحلة علاج طويلة تبرع خلالها والده بالنخاع. كما أنه كان قد رُزق بطفلة بعد سنوات من المعاناة، ليُنهي القاتل حياته بهذه الطريقة البشعة.

القبض على المتهم وإحالته للنيابة

تحركت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بسرعة، ونجحت في ضبط المتهم خلال وقت قصير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

الفيديو المنتشر يشعل الغضب على السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة الجريمة، مما زاد من حالة الغضب الشعبي، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات على القاتل، وفتح نقاش حول تصاعد حوادث العنف العائلي في المجتمع.

موقف النيابة العامة



ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بـ"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص"، ما يعزز طلب أقصى عقوبة أمام محكمة الجنايات.

العقوبة القانونية لجريمة القتل العمد في القانون المصري



1. الإعدام شنقًا

يُعاقب القاتل بالإعدام وفقًا لنص المادة 230 من قانون العقوبات المصري، إذا توافرت ظروف مثل:القتل العمد مع سبق الإصرار.، والقتل باستخدام سلاح أبيض، ووجود علاقة قرابة أو أمان مع الضحية، تكرار الطعن بشكل وحشي كما في هذه الحالة.

2. السجن المؤبد

إذا لم تتحقق كل شروط الإعدام (مثل غياب الترصد أو ضعف الأدلة أو وجود ظروف مخففة)، فقد يحكم القاضي بـالسجن المؤبد (25 سنة فعلية) وفق المادة 234 من القانون.

عوامل مشددة للعقوبة في هذه الواقعة: عدد الطعنات (16 طعنة) يدل على نية القتل وليس الدفاع عن النفس والترصد والانتقال إلى منزل المجني عليه.

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