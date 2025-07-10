رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع السفير الياباني التعاون في مجالات التدريب والتسويق (صور)

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير فوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة، مستجدات التعاون المشترك في مجالات التدريب والتسويق، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

حضر اللقاء، المهندس أحمد البربري مدير إدارة الترسانات بالهيئة، ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية بالقاهرة ومكتب "الجايكا" بمصر ضم كلا من نيميي هيروماس سكرتير أول بسفارة اليابان في مصر، وإبيساوا يو ممثل مكتب مصر بهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، وتاناكا ساتورو ممثل بهيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، وميناس أحمد محلل اقتصادي أول بالسفارة، وهبة الحسيني مسئول مشروعات بمكتب مصر هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

تقدير مصر للعلاقات اليابانية

في مستهل الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الياباني في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان على الجانبين الرسمي والشعبي، مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه قناة السويس باعتبارها حلقة وصل أساسية في دعم العلاقات بين البلدين على المستوىين الاستراتيجي والاقتصادي.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

تعاون بناء في شتى المجالات

وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون المثمر والبناء الذي يجمع هيئة قناة السويس بالعديد من المؤسسات اليابانية، مشيرا في هذا الصدد إلى العلاقات الوطيدة والتواصل المستمر مع جمعية ملاك السفن اليابانية لتبادل الرؤى وتحقيق المصالح المشتركة، كما ثمن الدور البناء لهيئة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" باعتبارها أحد الشركاء الفاعلين في مجالات التدريب والتسويق.

السفير الياباني خلال جولته بقناة السويس، فيتو

السفير الياباني والوفد المرافق له خلال جولتهم بقناة السويس، فيتو

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية رغم التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، بل عكفت الهيئة على تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية في الظروف الاعتيادية والطوارئ.

من جانبه، عبر السفير فوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة عن امتنانه للجهود والمساعي المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لدعم حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب رغم التحديات الراهنة، متمنيا عودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة في القريب العاجل لما لذلك من انعكاس مباشر على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد سفير اليابان بالقاهرة على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في المجتمع الملاحي، معربا عن فخره بالتعاون المثمر والمتزايد بين هيئة قناة السويس والمؤسسات اليابانية.

وأوضح إيواي أن التعاون المشترك مع الجايكا أثمر عن الاتفاق على تقديم الحكومة اليابانية منحة لدعم أسطول الإنقاذ بهيئة قناة السويس بسفينة دعم الغوص (DSV)، مشيرا إلى أنه من المقرر توقيع الاتفاقية النهائية الخاصة بالمنحة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا في شهر أغسطس القادم على أن يعقبه توقيع اتفاقية فنية مع قناة السويس.



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