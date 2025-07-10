نتنياهو لعائلات الأسرى: مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ فور دخول الهدنة حيز التنفيذ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن مفاوضات وقف الحرب ستبدأ فورًا بالتزامن مع دخول الهدنة حيّز التنفيذ، مشددًا على أن "فرص إبرام صفقة شاملة في الوقت الحالي غير ممكنة".

نتنياهو: سنعمل على إنهاء الحرب خلال تنفيذ مقترح ويتكوف

ووفقًا لما نقلته القناة 12 العبرية، أوضح نتنياهو لعائلات الأسرى أن حكومة الاحتلال ستعمل على إنهاء حرب غزة تدريجيًا أثناء تنفيذ بنود "مقترح ويتكوف"، في إشارة إلى خطة تبادل جزئية قد تفضي إلى تهدئة دائمة.

وأضاف:"لا نستطيع الآن التوصل إلى صفقة شاملة، لكن في حال بدأت حماس بتنفيذ الشق الأول من المقترح، سنتحرك بالتوازي لإنهاء الحرب."

حماس تختار الأسماء في حال إتمام صفقة جزئية

وأفاد الإعلام العبري أن نتنياهو أبلغ العائلات أيضًا بأن "حماس هي من ستختار أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم أولًا" في حال إقرار صفقة تبادل جزئية، ما أثار ردود فعل متباينة بين الأهالي.

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