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رياضة

لدعم المصري، بدء تنفيذ إنشاء ملعبين جديدين باستاد السيد متولي (صور)

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

انطلقت أعمال إنشاء ملعبين جديدين بملعب السيد متولي، تنفيذًا لتوجيهات كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بتطوير الملعب وفق أحدث المواصفات العالمية، وقرر كامل أبو ذلك كخطوة جديدة لدعم البنية الرياضية للقلعة الخضراء.

 

 

 

النادي المصري يقرر إقامة ملعبين للتدريب بأحدث المواصفات العالمية  بملعب السيد متولي

وقرر  كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، التكفل بنفقات إقامة ملعبين للتدريب  بأحدث المواصفات العالمية بملعب السيد متولي على أن يتم تقديمها كهدية للنادي المصري فور الانتهاء منهما بنهاية شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

هذا وقد تم تكليف تحدي الشركات للملاعب الرياضية والمقاولات " وهي  إحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال إعداد الملاعب بمصر والشرق الأوسط بالبدء في إجراء المعاينات اللازمة لملعب السيد متولي 

هذا ومن المقرر أن يتم إعداد الملعبين على أحدث الطرز العالمية سواء من ناحية البنية التحتية المتعلقة بشبكات الري والصرف وكذلك الإضاءة بالإضافة إلى غرف خلع الملابس المجهزة على أعلى مستوى، فيما سيتم استخدام تكنولوجيا هايبرد في إعداد أرضيات الملعبين حيث تجمع تلك التكنولوجيا بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي.

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المصري النادي كامل ابو علي السيد متولي

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