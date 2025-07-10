أبرزهم محمود صابر وزلاكة، خلاف بين يورتشيتش وبيراميدز بسبب المعارين (صور)

عاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز مساء أمس الأربعاء ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا.

عودة بيراميدز للتدريبات

وأقيم المران على ملعب النادي بالدفاع الجوي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بمشاركة اللاعبين العائدين من الإعارة وهم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة وعماد ميهوب من نادي غزل المحلة.

مصير المعارين صداع في رأس مدرب بيراميدز

اللاعبون المعارون يشعلون كل موسم أزمة بين يورتشيتش ومسئولي بيراميدز بسبب الخلاف على بقائهم أو إعارتهم.

ويضطر بيراميدز إلى إعارة هؤلاء اللاعبين لرغبته في عدم التفريط فيهم مع عدم قناعة مدرب الفريق بهم خاصة محمود صابر الذي يصر على استبعاده، الأمر الذي يدفع مسئولي السماوي إلى إعارته ونفس الحال بالنسبة للثلاثي زلاكة وبوبو ولاكاي.

ويرغب نادي الزمالك في ضم الثنائي صابر وزلاكة كما يرغب سيراميكا في عودة بوبو وزلاكة ولاكاي أيضا.

ومن المقرر أن يواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية خلال الأيام المقبلة، حيث يرفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد قبل تحديد المرحلة الثانية والتي يتخللها معسكر مغلق، استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تعيين معتصم سالم مدربا في الجهاز الفني المعاون للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في الفريق الأول لكرة القدم.

وتواجد معتصم سالم في التدريب الأول لفريق الكرة والذي جرى مساء امس على ملعب النادي بالدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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