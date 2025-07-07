تعليم البحيرة يحصد مراكز متقدمة في مسابقات الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن توجيه عام الكمبيوتر التعليمى بالمديرية المركزية أثبت تفوقه وحصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقات الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك فى مختلف المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية).



وحصلت الطالبة مريم محمد مصطفى مصطفى بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة بنات العطف الابتدائية بادارة المحمودية التعليمية على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة المبدع الصغير.



كما حصل كل من الطالب حمزة هشام يوسف راتب بالصف الخامس الابتدائى ويوسف مسعد راتب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الهوانم الابتدائية بإدارة ايتاى البارود التعليمية على المركز الثامن على مستوى الجمهورية فى مسابقة الاستخدام الآمن للإنترنت.

وفى المرحلة الإعدادية حصل الطالب زياد الشحات رفيق محمد ابو شامة بالصف الثانى الإعدادي بمدرسة كفر الرحمانية للتعليم الأساسي بإدارة المحمودية التعليمية على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة أبدع وابتكر.

وحصل الطالب مروان محمد محمود مبروك الشيخ بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة الشيخ علي الإعدادية بإدارة المحمودية التعليمية على المركز الخامس فى مسابقة الذكاء الاصطناعي.

وفى المرحلة الثانوية حصل كل من الطالب أحمد سعد السيد مرزوق صالح بالصف الأول الثانوي بمدرسة المحمودية الثانوية بنين بادارة المحمودية التعليمية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة نعم نستطيع.

كما حصل الطالب محمود محمد حسنى السيد العدلى بالصف الأول الثانوي بمدرسة المحمودية الثانوية بنين بإدارة المحمودية التعليمية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة التوعية ضد المخاطر الرقمية.



وأكد وكيل الوزارة أن تعليم البحيرة يسير بخطى ثابتة وواعدة في شتى القطاعات والمراحل التعليمية المختلفة ليحصد يوما بعد يوم وعن جدارة العديد من المراكز في مختلف المسابقات متسلحا بالعلم والمعرفة والموهبة والتدريبات على أيدي نخبة من الخبراء واخصائى التعليم فى مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

مشيرا إلى أن قطاع التعليم بالبحيرة تحت رعاية السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ودعم وتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة حريص على تزويد ابنائة الطلاب بشتى المعارف والخبرات وصقل وتنمية كافة المواهب والقدرات لديهم وفتح أبواب الإبداع والابتكار لهم من خلال الأنشطة التربوية المختلفة وتشجيعهم واستثمار طاقتهم فى شتى المجالات كأحد محاور منظومة التعليم الجديدة.

وقد أعرب وكيل الوزارة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف وهذا الحصاد المثمر مؤكدا على أن مدارس البحيرة تزخر بالطاقات الشابة المبدعة وان الطلاب والمعلمين على حد سواء قادرون على تحقيق العديد من الإنجازات التى تعد فرصة قيمة للتعبير عن إبداعاتهم وتطوير مهاراتهم.

مشيرا إلى أن توجيه عام الكمبيوتر التعليمى للعام الخامس على التوالى مازال يتصدر المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر مقدما تحية شكر وتقدير للطلاب والمدارس والإدارات التعليمية الفائزة وتوجيه عام الكمبيوتر بالمديرية المركزية والمعلمين والمشرفين عليه بالإدارات التعليمية والإدارة العامة للشؤون التنفيذية بالمديرية وكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز.

ووجه بضرورة متابعة النماذج المتميزة من طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة بمدارس المحافظة فى شتى المجالات وبذل المزيد من الجهد للكشف عن تلك النماذج ورعايتها وتحفيزها لضمان وصولها للمنافسة فى العديد من المسابقات متمنيا لجميع القائمين على الأنشطة التربوية بدوام التوفيق وتحقيق مزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عاليا فى كافة المسابقات.

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