الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

بمشاركة 3 جامعات، إقبال من المواطنين على القافلة الطبية بـ أريمون في البحيرة (صور)

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالبحيرة، فيتو

شهدت قرية "أريمون" التابعة لمركز المحمودية في محافظة البحيرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين على القافلة الطبية المجانية التي تم تنظيمها اليوم الأربعاء لتقديم خدمات صحية شاملة في مختلف التخصصات.

قافلة طبية مجانية بقرية اريمون بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية مجانية بقرية أريمون بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية مجانية بقرية اريمون بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية مجانية بقرية أريمون بالبحيرة، فيتو

محافظ البحيرة: الدولة تولي اهتماما بالغا في تحقيق العدالة الصحية ورعاية المواطنين 

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق العدالة الصحية، وتوسيع مظلة الرعاية المجانية للمواطنين، دعمًا لأهداف "رؤية مصر ٢٠٣٠" في بناء مجتمع صحي آمن، يتمتع فيه الجميع بخدمات طبية متكافئة وعالية الجودة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إلهامي ترابيس – رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة رشا فوزي – مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، واللواء محسن الجندي – رئيس مركز ومدينة المحمودية، والدكتورة أماني شاكر – نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سليم – نائب رئيس جامعة طنطا.
جامعة دمنهور تنظم قافلة طبية بالتعاون مع جامعتي طنطا وكفر الشيخ 

وتم تنظيم القافلة بالتعاون بين جامعة دمنهور وجامعتي طنطا وكفر الشيخ، وبمشاركة نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين، حيث شملت القافلة العديد من التخصصات، من بينها: الباطنة، القلب، المخ والأعصاب، النفسية والعصبية، الجلدية، الرمد، العظام، المسالك البولية، الجراحة العامة، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الصدر، بالإضافة إلى تقديم جلسات توعية وإرشاد صحي للمواطنين.

قافلة طبية مجانية بقرية اريمون بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية مجانية بقرية أريمون بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية مجانية بقرية اريمون بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية مجانية بقرية أريمون بالبحيرة، فيتو


وتأتي هذه القافلة في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة والجامعات المصرية، لدعم جهود القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير الرعاية الطبية المتكاملة لأهالي القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ المزيد من القوافل الطبية المجانية في مختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالوصول بالخدمات الصحية إلى كل مواطن، في كل مكان، وبجودة عالية.

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