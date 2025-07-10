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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

الذهب والبنك المركزى
الذهب والبنك المركزى - فيتو

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية بختام حركة تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025 بجميع العيارات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة، وذلك بعد قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة فى رابع اجتماعاتها خلال العام الجارى.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

 

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3960 جنيها.

 

ترقب في أسعار سبائك الذهب قبل اجتماع البنك المركزي

خبراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة، وهذا مستقبل الذهب بعد اجتماع البنك المركزي اليوم

 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37000 جنيه.

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

والذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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