الخميس 10 يوليو 2025
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اقتصاد

خبراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة، وهذا مستقبل الذهب بعد اجتماع البنك المركزي اليوم

البنك المركزى والذهب
البنك المركزى والذهب - فيتو

البنك المركزي المصري، يتوقع خبراء الاقتصاد، قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها مساء اليوم، وهو القرار الذي أثار تساؤلات واسعة حول تداعياته على السوق المحلية، خاصة أسعار الذهب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات النقدية والمالية في البلاد.

اقرأ التالي: ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

البنك المركزي المصري يحسم اليوم مصير أسعار الفائدة

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رابع اجتماعاتها في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب بالأسواق، بعد تراجع التضخم في يونيو الماضي.

البنك المركزى والذهب - فيتو 
البنك المركزى والذهب - فيتو 

 

العلاقة بين الفائدة والذهب

ومن جانبه، قال الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال إن أسعار الفائدة تعد من أبرز الأدوات التي تؤثر في قرارات المستثمرين، سواء محليًا أو عالميًا. 

فعندما يتم رفع الفائدة، يتجه المستثمرون نحو أدوات الدين ذات العائد الثابت مثل السندات وأذون الخزانة، مما يقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية. 

وعلى العكس، فإن تثبيت أو خفض الفائدة غالبًا ما يعزز من الطلب على الذهب، كونه ملاذًا آمنًا في ظل تراجع العائد الحقيقي على المدخرات النقدية.

تأثير التثبيت على السوق المحلية

وأشار رؤوف إلى أن مع قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة وهو المتوقع مساء اليوم من المتوقع أيضا أنه لن يطرأ تغيير كبير على العائدات البنكية، ما سيدفع شريحة من المواطنين إلى إعادة النظر في وسائل الاستثمار البديلة، حيث يأتي الذهب في مقدمة هذه البدائل، كونه أحد الأصول التي تحافظ على قيمتها وتتفوق أحيانًا على معدل التضخم، خاصة في فترات عدم اليقين الاقتصادي.


وتابع سمير رؤوف قائلا: شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار النسبي قبل القرار، مع ميل طفيف نحو الارتفاع، نتيجة زيادة الطلب المحلي المدفوع بتوجه الأفراد نحو الأصول الآمنة. 

كما ساهم استقرار سعر صرف الجنيه نسبيًا أمام الدولار في الحد من تقلبات أسعار الذهب، رغم التوترات العالمية التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة.


 تطورات جوهرية على صعيد التضخم

جدير بالذكر يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي استمرار البنك المركزي في سياسة التثبيت ما لم تحدث تطورات جوهرية على صعيد التضخم أو سعر الصرف إلى إبقاء الذهب كخيار استثماري جذاب للمصريين. 

كما سيلعب العامل النفسي دورًا كبيرًا في تحفيز الطلب، خاصة مع تراجع الثقة في الاستثمارات التقليدية قصيرة الأجل.

اقرأ التالى: تراجع سعر الجنيه الذهب قبيل اجتماع البنك المركزي بشأن الفائدة
وفي ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة سيعزز من استقرار أسعار الذهب في مصر على المدى القصير، مع احتمالات للارتفاع التدريجي في حال استمرت المخاوف بشأن التضخم أو استجدت تحركات في سعر الصرف أو الأسواق العالمية.

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